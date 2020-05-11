В Армении число активных случаев коронавируса достигло почти 2000
11 мая 2020 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 11 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 3392, из которых активных кейсов - 1970. Еще 34 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1359.
От последствий вируса за сутки умер 1 пациент, по другим причинам - еще 2. Всего летальных исходов 46 - от коронавируса, еще 17 - от других заболеваний.
За все время проведено более 32.5 тысячи тестов.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.
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