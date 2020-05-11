Фракция «Светлая Армения» отказалась от участия в заседании парламента РА

PanARMENIAN.Net - Парламентская фракция «Светлая Армения» 11 мая не принимает участие в заседании Национального собрания РА. Данное решение фракции связано с инцидентом 8 мая, в ходе которого между главой фракции Эдмоном Марукяном и членом правящего блока «Мой шаг» Сасуном Микаеляном завязалась потасовка.

В Национальном собрании Армении утром 8 мая произошла драка с участием депутатов. Потасовка началась во время выступления главы оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна. Он вступил в перепалку с депутатом от правящей партии «Мой шаг» Сасуном Микаеляном. Перепалка переросла в рукопашную, когда Микаэлян ударил Марукяна. После этого оппоаиционного депутата ударили еще двое членов правящей фракции. Позже Микаелян пригрозил «перерезать глотку» Марукяну.

После драки Марукян заявил, что их фракция покидает зал заседаний. А 11 мая «Светлая Армения» распространила заявление, в котором говорится, что примененное в отношении членов фракции насилие «не только не было недвусмысленно осуждено правительством, но и оправдано, узаконено и поощрено на уровне политического деятеля номер один в Республике Армения».

Таким образом фракция осудила последовавшее за дракой выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он назвал произошедшее «отвратительной провокацией».

«Насилие бывает не только физическим, но и психологическим, моральным, и нужно констатировать, что вот уже 2 года революционная команда, в том числе, парламентское большинство и правительство подвергаются методичному моральному и психологическому насилию», - заявил тогда Пашинян. По его словам, все это преследует только одну цель – ослабить большинство, разрушить его и разладить доверие между народом и политическим большинством. Пашинян отметил, что у партии «Мой шаг» есть все основания глава оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян является частью «плана по психологическому, моральному и физическому давлению» на правящую партию.