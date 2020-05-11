В Бангладеш умер последний армянин

PanARMENIAN.Net - Последний представитель 300-летней армянской общины Бангладеш, Майкл Джозеф Мартин умер в возрасте 89 лет, пишет CNA.

Мартин (чье армянское имя Микел-Осеп Мартиросян) десятилетия был попечителем Армянской Апостольской церкви Святого Воскресения, которая была основана в 1781 году в былом сердце армянской общины в Дакке.

По словам проживающего за границей попечителя церкви Армена Арсланяна, Мартин сделал многое для сохранения церкви. Он также сообщил, что последний армянин Бангладеш умер 11 мая.

Столица Бангладеш в 16 веке была пристанищем для сотен армян, где они занимались в основном торговлей, были юристами и правительственными чиновниками. Мартин прибыл в Дакку в 1942 году, следуя по стопам своего отца, который переехал туда десятилетиями ранее.