В Бангладеш умер последний армянин
11 мая 2020 - 22:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Последний представитель 300-летней армянской общины Бангладеш, Майкл Джозеф Мартин умер в возрасте 89 лет, пишет CNA.
Мартин (чье армянское имя Микел-Осеп Мартиросян) десятилетия был попечителем Армянской Апостольской церкви Святого Воскресения, которая была основана в 1781 году в былом сердце армянской общины в Дакке.
По словам проживающего за границей попечителя церкви Армена Арсланяна, Мартин сделал многое для сохранения церкви. Он также сообщил, что последний армянин Бангладеш умер 11 мая.
Столица Бангладеш в 16 веке была пристанищем для сотен армян, где они занимались в основном торговлей, были юристами и правительственными чиновниками. Мартин прибыл в Дакку в 1942 году, следуя по стопам своего отца, который переехал туда десятилетиями ранее.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Partner news
Последние новости
В Москве число смертей за апрель выросло на почти 20% В среднем за последний год в Москве ежемесячно фиксировали около 10,000 смертей
На репетиции парада Победы в Москве коронавирусом заразились более 350 человек Репетиции парада Победы проходили под Москвой тогда, когда уже был введен карантин
ВМС Ирана по ошибке сбили свой же корабль: Погибли около 20 моряков Иранский корабль ошибочно поразил на учениях в Оманском заливе дружественную цель - другой корабль ВМС Ирана
В Британии карантин продлили до 1 июня: Парикмахерские, пабы и рестораны откроются в июле С 13 мая полностью снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе