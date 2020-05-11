Эксперт: В Грузии пик коронавируса прошел без резкого роста числа заболевших
11 мая 2020 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Оптимистические прогнозы экспертов оправдались, и Грузия прошла пик эпидемии коронавируса без резкого роста числа заболевших. Об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы, глава группы клинического контроля Covid-19 в Грузии Тенгиз Церцвадзе.
Уже несколько дней в стране сохраняется тенденция, когда число выздоровевших превышает количество новых фактов инфицирования, пишет «Новости-Грузия».
«В последние дни постепенно число пациентов уменьшается. Оправдываются те оптимистические прогнозы, которые высказывались экспертами, что где-то к концу апреля будет пик, затем плато и потом мы пойдем вниз. Сейчас плато. Этот пик не вышел крутым, а вышел таким ровным», - сказал Церцвадзе.
По его словам, пока ситуацию нельзя считать окончательной победой, поскольку Грузия только начала снимать ограничения.
«Фактически страна возвращается к обычной, нормальной жизни и делает это одной из первых в Европе и, что главное, делает это на хорошем фоне, когда не существует угрозы того, что это делается из-за безвыходности. В некоторых странах Европы ситуация тяжелая, и это все-таки делается, потому что другого пути нет… Успехом это будет считаться только тогда, когда мы откроемся и через несколько дней, недель сохраним это положение», - пояснил он.
Число зараженных в Грузии достигло 638, из которых 317 человек выздоровели, скончались 10 пациентов.
С 11 мая в стране сняты ограничения на въезд и выезд из Тбилиси и Рустави, действовавшие почти месяц. Кроме того, работу возобновляют все виды производства, а также магазины, у которых есть отдельный вход с улицы (за исключением магазинов одежды и обуви).
Власти уже анонсировали, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Британии карантин продлили до 1 июня: Парикмахерские, пабы и рестораны откроются в июле С 13 мая полностью снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе
В США пришли гигантские «шершни-убийцы»: Кто это и наксолько они опасны? Гигантские шершни опасны и для человека
Пожар в хосписе в РФ: 10 человек погибли В момент начала пожара в здании находились 37 человек
В Армении приняли конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации За принятие конвенции проголосовали 79 депутатов, против - 12