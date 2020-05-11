Эксперт: В Грузии пик коронавируса прошел без резкого роста числа заболевших

PanARMENIAN.Net - Оптимистические прогнозы экспертов оправдались, и Грузия прошла пик эпидемии коронавируса без резкого роста числа заболевших. Об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы, глава группы клинического контроля Covid-19 в Грузии Тенгиз Церцвадзе.

Уже несколько дней в стране сохраняется тенденция, когда число выздоровевших превышает количество новых фактов инфицирования, пишет «Новости-Грузия».

«В последние дни постепенно число пациентов уменьшается. Оправдываются те оптимистические прогнозы, которые высказывались экспертами, что где-то к концу апреля будет пик, затем плато и потом мы пойдем вниз. Сейчас плато. Этот пик не вышел крутым, а вышел таким ровным», - сказал Церцвадзе.

По его словам, пока ситуацию нельзя считать окончательной победой, поскольку Грузия только начала снимать ограничения.

«Фактически страна возвращается к обычной, нормальной жизни и делает это одной из первых в Европе и, что главное, делает это на хорошем фоне, когда не существует угрозы того, что это делается из-за безвыходности. В некоторых странах Европы ситуация тяжелая, и это все-таки делается, потому что другого пути нет… Успехом это будет считаться только тогда, когда мы откроемся и через несколько дней, недель сохраним это положение», - пояснил он.

Число зараженных в Грузии достигло 638, из которых 317 человек выздоровели, скончались 10 пациентов.

С 11 мая в стране сняты ограничения на въезд и выезд из Тбилиси и Рустави, действовавшие почти месяц. Кроме того, работу возобновляют все виды производства, а также магазины, у которых есть отдельный вход с улицы (за исключением магазинов одежды и обуви).

Власти уже анонсировали, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.