Пожар в хосписе в РФ: 10 человек погибли

Пожар в хосписе в РФ: 10 человек погибли
11 мая 2020 - 13:32 AMT

PanARMENIAN.Net - При пожаре в хосписе-пансионате в российском Красногорске в ночь на 11 мая погибли 10 человек.

В момент начала пожара в здании находились 37 человек, из них 20 вышли самостоятельно, пишет РБК.

По данным РИА Новости, полученным от экстренных служб, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Однако источники ТАСС сообщают, что пожар произошел из-за неисправности водонагревателя.

В хосписе проживали пожилые люди.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Британии карантин продлили до 1 июня: Парикмахерские, пабы и рестораны откроются в июле С 13 мая полностью снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе
В США пришли гигантские «шершни-убийцы»: Кто это и наксолько они опасны? Гигантские шершни опасны и для человека
В Армении приняли конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации За принятие конвенции проголосовали 79 депутатов, против - 12
Россия - третья в мире по числу случаев коронавируса: Страна обошла Италию и Британию За последние сутки в России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом