Пожар в хосписе в РФ: 10 человек погибли

PanARMENIAN.Net - При пожаре в хосписе-пансионате в российском Красногорске в ночь на 11 мая погибли 10 человек.

В момент начала пожара в здании находились 37 человек, из них 20 вышли самостоятельно, пишет РБК.

По данным РИА Новости, полученным от экстренных служб, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Однако источники ТАСС сообщают, что пожар произошел из-за неисправности водонагревателя.

В хосписе проживали пожилые люди.