Пожар в хосписе в РФ: 10 человек погибли
11 мая 2020 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - При пожаре в хосписе-пансионате в российском Красногорске в ночь на 11 мая погибли 10 человек.
В момент начала пожара в здании находились 37 человек, из них 20 вышли самостоятельно, пишет РБК.
По данным РИА Новости, полученным от экстренных служб, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Однако источники ТАСС сообщают, что пожар произошел из-за неисправности водонагревателя.
В хосписе проживали пожилые люди.
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