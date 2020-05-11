В Британии карантин продлили до 1 июня: Парикмахерские, пабы и рестораны откроются в июле
11 мая 2020 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что действующие в стране ограничительные меры останутся в силе еще по меньшей мере до 1 июня с небольшими исключениями.
Так, с 11 мая людям, которые не могут работать из дома, например, строителям, рекомендовано отправляться на работу, по возможности не пользуясь общественным транспортом. Все остальные должны продолжать работать из дома, пишет BBC.
С 13 мая полностью снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе: жители страны теперь могут загорать в парках на удалении от дома или отправиться куда-то на автомобиле, но только с членами своей семьи. Вместо призыва «оставайтесь дома» вводится новый лозунг - «сохраняйте бдительность». Меры социального дистанцирования сохраняются, а для нарушителей вводятся повышенные штрафы - их сумма может достигать 3.2 тысячи фунтов.
Парикмахерские, пабы и рестораны в Британии откроются не ранее 4 июля. При этом в случае нового ухудшения эпидемиологической обстановки все послабления будут отменены, предупредил далее британский премьер.
Эти правила касаются только жителей Англии. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии решение об ослаблении мер остается за местными властями.
Британия занимает 4 место в мире по числу зараженных коронавирусом - более 220 тысяч человек, и второе место по числу жертв заболевания - около 32 тысяч.
Photo. Reuters
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