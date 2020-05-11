ВМС Ирана по ошибке сбили свой же корабль: Погибли около 20 моряков

ВМС Ирана по ошибке сбили свой же корабль: Погибли около 20 моряков
11 мая 2020 - 16:03 AMT

PanARMENIAN.Net - На военных маневрах Ирана в Оманском заливе погибли 19 иранских моряков. Один из кораблей военно-морских сил Ирана ошибочно поразил ракетой другой иранский корабль, в результате погибли 19 моряков и еще 15 были ранены, сообщил представитель вооруженных сил Ирана.

Согласно сообщению, инцидент произошел 10 мая. Фрегат «Джамаран» выпустил ракету по учебной цели, обозначенной вспомогательным кораблем «Конарак», однако «Конарак» слишком близко находился от этой цели и в результате сам стал мишенью ракетного удара, пишет Deutsche Welle.

Оманский залив находится в Ормузском проливе, который имеет важное значение для мировой транспортировки нефти. Иран регулярно проводит учения в этом регионе.

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