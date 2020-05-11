В Москве число смертей за апрель выросло на почти 20%

В Москве число смертей за апрель выросло на почти 20%
11 мая 2020 - 22:03 AMT

PanARMENIAN.Net - В апреле число смертей в Москве выросло почти на 20%, следует из данных столичных властей. За апрель было выдано 11,846 свидетельств о смерти, хотя в марте было выдано 10,250 таких документов, а в апреле 2019 года было зарегистрировано 10,005 смертей.

Таким образом, в апреле 2020 года число смертей выросло на 15.6% в сравнении с предыдущим месяцем и на 18.4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем за последний год в Москве ежемесячно фиксировали около 10,000 смертей, пишут «Ведомости».

При этом, если сравнивать первые четыре месяца 2020 года с аналогичным периодом прошлого года, рост смертности в Москве составляет всего 3.7%. С января по апрель в столице РФ умерли 42,887 человек, а с января по апрель 2019 года – 41,343 человека.

В Москве к 11 мая выявлено 115,909 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 96,963 болеют в настоящее время. Умерли в столице с начала эпидемии 1124 пациента с коронавирусом, т. е. менее 1% от общего числа заразившихся, согласно официальной статистике.

Россия по числу выявленных случаев заражения коронавирусом входит в топ-5 стран мира, при этом число летальных исходов в России в разы меньше, чем в других странах – лидерах по заболеваемости.

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