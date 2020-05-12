Количество активных кейсов коронавируса в Армении перевалило за 2000
12 мая 2020 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 12 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 3538, из которых активных кейсов - 2042. Еще 71 пациент вылечился, общее число выздоровевших составляет 1430.
От последствий вируса за сутки умер 1 пациент, по другим причинам - еще 2. Всего летальных исходов 47 - от коронавируса, еще 19 - от других заболеваний.
За все время проведено более 33 тысяч тестов.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.
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