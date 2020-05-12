18 авиакомпаний готовы возобновить полеты в Грузию
12 мая 2020 - 11:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Из 36 компаний, представленных на грузинском авиационном рынке, 18 уже выразили желание возобновить полеты. Об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.
«Особенно важны переговоры, которые мы проводим с различными авиационными компаниями. Из 36 авиакомпаний, работающих на нашем рынке, с 18 уже достигнута предварительная договоренность о возобновлении полетов. Конечно, этому должны предшествовать договоренности между нашими государствами по дипломатическим каналам о принципах безопасного коридора. Но главное, что авиакомпании, по первой же индикации, готовы возобновить полеты. Это значит, что мы будем готовы к открытию туристического сезона», - сказала Турнава, пишет «Эхо Кавказа».
Страна с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям из-за пандемии коронавируса.
С 1 июля Грузия собирается открыть границы для иностранных туристов. Таким образом, к этому времени должно быть возобновлено сухопутное, железнодорожное и авиасообщение. При этом власти заявляют о необходимости установить «безопасные коридоры» со странами, откуда будут прибывать туристы. Кроме того, прибывающих на границе иностранцев должны проверять на коронавирус, вся процедура должна занять 1 час.
Число инфицированных в стране достигло 638, из которых 317 человек выздоровели, 11 скончались.
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