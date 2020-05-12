В Грузии за сутки выявлен всего 1 случай коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Грузии за последние сутки выявлен только 1 новый случай инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных достигло 639, говорится в данных на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

Вылечились еще 32 человека, всего выздоровевших уже 349.

Общее количество летальных исходов достигло 11. Таким образом активных кейсов в стране - 279.

В режиме карантина находятся 4679 человек, под наблюдением - 414.

С 11 мая в стране сняты ограничения на въезд и выезд из Тбилиси и Рустави, действовавшие почти месяц. Кроме того, работу возобновляют все виды производства, а также магазины, у которых есть отдельный вход с улицы (за исключением магазинов одежды и обуви).

Власти уже анонсировали, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.