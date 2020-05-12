В Грузии за сутки выявлен всего 1 случай коронавируса
12 мая 2020 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии за последние сутки выявлен только 1 новый случай инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных достигло 639, говорится в данных на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
Вылечились еще 32 человека, всего выздоровевших уже 349.
Общее количество летальных исходов достигло 11. Таким образом активных кейсов в стране - 279.
В режиме карантина находятся 4679 человек, под наблюдением - 414.
С 11 мая в стране сняты ограничения на въезд и выезд из Тбилиси и Рустави, действовавшие почти месяц. Кроме того, работу возобновляют все виды производства, а также магазины, у которых есть отдельный вход с улицы (за исключением магазинов одежды и обуви).
Власти уже анонсировали, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.
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