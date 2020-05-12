Германия потратит €750 млн на вакцину от коронавируса: Она будет готова не раньше 2021 года
12 мая 2020 - 13:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкая вакцина против нового коронавируса будет готова не раньше середины 2021 года. Об этом заявила министр образования и исследований ФРГ Анна Карличек.
По ее словам, правительство выделило почти €750 млн на поддержку разработки вакцины, пишет РИА Новости.
«Эффективная вакцина - это ключ для возвращения к нормальной жизни, поэтому мы поддерживаем национальные и международные усилия по ее созданию... Для меня важно подчеркнуть, что не надо ждать чуда, важно оставаться реалистами и быть готовыми к возможным неудачам. Как и прежде, мы исходим из того, что вакцина будет доступна (для внедрения) не ранее 2021 года», - заявила она на пресс-конференции.
Она добавила, что «следует учитывать, что она не будет соответствовать всем нашим ожиданиям, например будет помогать только при тяжелых случаях или будет необходимо делать ее каждые несколько месяцев».
В Германии подтверждены более 172 тысяч случаев коронавируса, скончались 7.6 тысячи человек, более 147 тысяч выздоровели. Германия поэтапно отменяет ограничительные меры в связи со снижением темпов прироста новых случаев.
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