В РФ на сообщивших об изнасиловании женщин составили протоколы о нарушении самоизоляции
12 мая 2020 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - На двух жительниц Красноярска, сообщивших об изнасиловании, составили протоколы о нарушении самоизоляции.
22 апреля на улице мужчина украл сотовые телефоны и ювелирные украшения у девушек, после чего изнасиловал их и скрылся. Девушки рассказали о произошедшем полицейскому патрулю, пишет «Новая газета».
По подозрению в изнасиловании задержали ранее судимого местного жителя 1964 года рождения. На него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.
В полиции добавили, что ни предполагаемый насильник, ни его жертвы не должны были находиться на месте произошедшего из-за действующих в Красноярском крае ограничений в связи с пандемией коронавируса. Режим самоизоляции для граждан продлен в регионе до конца мая.
В РФ число зараженных коронавирусом превысило 232 тысячи, страна занимает второе место в мире по числу случаев заболевания после США.
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