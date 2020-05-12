В РФ на сообщивших об изнасиловании женщин составили протоколы о нарушении самоизоляции

В РФ на сообщивших об изнасиловании женщин составили протоколы о нарушении самоизоляции
12 мая 2020 - 13:35 AMT

PanARMENIAN.Net - На двух жительниц Красноярска, сообщивших об изнасиловании, составили протоколы о нарушении самоизоляции.

22 апреля на улице мужчина украл сотовые телефоны и ювелирные украшения у девушек, после чего изнасиловал их и скрылся. Девушки рассказали о произошедшем полицейскому патрулю, пишет «Новая газета».

По подозрению в изнасиловании задержали ранее судимого местного жителя 1964 года рождения. На него тоже составили протокол о нарушении самоизоляции.

В полиции добавили, что ни предполагаемый насильник, ни его жертвы не должны были находиться на месте произошедшего из-за действующих в Красноярском крае ограничений в связи с пандемией коронавируса. Режим самоизоляции для граждан продлен в регионе до конца мая.

В РФ число зараженных коронавирусом превысило 232 тысячи, страна занимает второе место в мире по числу случаев заболевания после США.

 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
В РФ установлен новый суточный рекорд по числу случаев коронавируса - почти 8000
Президент Казахстана снял старшую дочь Назарбаева с поста спикера сената
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Грузии будут отдельные «зеленые зоны» для туристов По словам Гахария, речь идет о маленьких, мобильных зонах
Ставшие причиной пожаров в Москве и Петербурге аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе По предварительным данным, причиной возгорания в московской больнице стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород
В Армении ношение масок на улице может стать обязательным Вопрос введения обязательного масочного режима сейчас обсуждается
В России потратят около $11 млрд на новые меры поддержки населения и бизнеса при коронавирусе Дороже всего бюджету обойдутся списание налогов и новые зарплатные кредиты