Россия стала второй страной в мире по числу случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России 12 мая достигло 232,243. По количеству официально подтвержденных случаев она обошла Испанию и заняла второе место в мире.

За сутки в России выявили еще 10,899 инфицированных, пишет ТАСС.

В стране выздоровели уже 43,512 человек. Умерли из-за новой инфекции в общей сложности 2116 человек, в том числе 107 - за минувший день.

В Москве за сутки выявили еще 5392 случая заражения, всего их 121,301. На столицу приходится 52.2% всех подтвержденных в России случаев.

За сутки в РФ было сделано еще 168 тысяч исследований, всего их провели уже более 5.8 млн.

Первое место по числу инфицированных в мире занимают США. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах подтверждено более 1.43 млн случаев заражения. При этом в стране умерли уже более 80 тысяч пациентов с коронавирусом, выздоровели около 233 тысяч.