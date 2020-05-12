В России потратят около $11 млрд на новые меры поддержки населения и бизнеса при коронавирусе

PanARMENIAN.Net - Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых 11 мая объявил президент РФ Владимир Путин, обойдутся государству примерно в 800 млрд рублей (около $11 млрд), пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Среди наиболее дорогих мер – списание налогов и новых зарплатных кредитов. Компаниям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО полностью спишут налоговые (кроме НДС) и страховые платежи за II квартал. Они также смогут получить кредит под 2%, выплачивать проценты по нему ежемесячно не нужно, а если компания сохранит 90% сотрудников, государство само погасит кредит и проценты по нему, если 80% – половину. Цена программы по списанию кредитов превысит 300 млрд рублей, говорят два чиновника. Выпадающие доходы бюджета из-за налоговых каникул один из них оценивает менее чем в 200 млрд рублей.

Путин также пообещал дополнительную поддержку индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Новую помощь также получат семьи с детьми.

По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1.5%. За 2020 год экономика может упасть на 4%, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Оценка Центробанка – падение на 4–6%.

В РФ число зараженных коронавирусом превысило 232 тысячи, страна занимает второе место в мире по числу случаев заболевания после США.