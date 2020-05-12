В Армении ношение масок на улице может стать обязательным
12 мая 2020 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении ношение масок при выходе из дома может стать обязательным. Информацию подтвердила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян, пишет «Айкакан жаманак».
По ее словам, данный вопрос сейчас обсуждается. Геворкян не сообщила подробностей, только добавила, что окончательного решения пока нет: при введении требования обязательно носить маску следует учитывать, возможно ли это обеспечить.
В Армении ранее было запущено производство масок. Предусмотрено, что суточный объем производства составит около 200 тысяч штук.
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