В Армении ношение масок на улице может стать обязательным

В Армении ношение масок на улице может стать обязательным
12 мая 2020 - 14:36 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении ношение масок при выходе из дома может стать обязательным. Информацию подтвердила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян, пишет «Айкакан жаманак».

По ее словам, данный вопрос сейчас обсуждается. Геворкян не сообщила подробностей, только добавила, что окончательного решения пока нет: при введении требования обязательно носить маску следует учитывать, возможно ли это обеспечить.

В Армении ранее было запущено производство масок. Предусмотрено, что суточный объем производства составит около 200 тысяч штук.

Число случаев заболевания в стране достигло 3538, из которых активных кейсов - 2042. Общее число выздоровевших составляет 1430.

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