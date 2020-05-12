В Армении ношение масок на улице может стать обязательным

PanARMENIAN.Net - В Армении ношение масок при выходе из дома может стать обязательным. Информацию подтвердила пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян, пишет «Айкакан жаманак».

По ее словам, данный вопрос сейчас обсуждается. Геворкян не сообщила подробностей, только добавила, что окончательного решения пока нет: при введении требования обязательно носить маску следует учитывать, возможно ли это обеспечить.

В Армении ранее было запущено производство масок. Предусмотрено, что суточный объем производства составит около 200 тысяч штук.

Число случаев заболевания в стране достигло 3538, из которых активных кейсов - 2042. Общее число выздоровевших составляет 1430.