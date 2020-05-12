В Грузии будут отдельные «зеленые зоны» для туристов
12 мая 2020 - 17:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел встречу в Аджарии с представителями гостиничного и туристического бизнеса и обсудил ближайшие планы правительства по открытию туризма.
По его словам, Всемирная организация туризма вместе со Всемирной организацией здравоохранения совсем скоро разработают конкретные правила, как можно открыть туризм и путешествия в целом.
«Есть несколько критических точек. Разумеется, это граница и контроль на границе, как на сухопутной, так и воздушной. Затем транспорт, а затем гостиница. Важными являются все те этапы, где меры и правила безопасности против коронавируса должны быть соблюдены», - заявил премьер, пишет Sputnik-Грузия.
Власти Грузии приняли решение уже 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а 1 июля открыть свои границы для иностранных туристов.
Туристы, приезжающие в Грузию, будут отдыхать в так называемых «зеленых зонах», в которых будет обеспечена полная безопасность от заражения как для отдыхающих, так и для местного населения. По словам Гахария, речь идет о маленьких, мобильных зонах.
«Мы можем подумать о Батуми как отдельно взятом и ввести определенные правила, чтобы объявить отдельные локации свободными от коронавируса зонами», - отметил премьер.
По его словам, сейчас важнейшая задача заключается в том, чтобы люди научились адаптации к вирусу, чтобы не останавливалась экономика и у страны была возможность развиваться.
«Разумеется, это будет непросто привыкнуть к социальной дистанции, к маскам, к дистанционному труду, но придется. Это единственная возможность для Грузии стать одной из первых стран, которая начнет поэтапное и очень осторожное открытие туризма», - сказал он.
«Сегодня самое важное, с чем мы должны согласиться, заключается в том, что в борьбе с этим вирусом эффективное открытие секторов экономики - сельского хозяйства, торговли, строительства, но, в первую очередь, туризма - должно стать предпосылкой для Грузии как туристического бренда, чтобы позиционировать себя на мировом рынке не только как государство с морем, горами, вином, богатой историей, культурой, кухней, но и - как безопасную с точки зрения вируса страну», - сказал Гахария.
Чтобы этого достичь, по его словам, следует быть крайне осторожными в процессе открытия экономики.
Общее число зараженных в Грузии достигло 639, из которых 349 выздоровели, умерли 11 пациентов.
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