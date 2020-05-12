Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице. Супруга Пескова Татьяна Навка сообщила, что она находится в больнице. У нее тоже диагностирован коронавирус.

По словам Пескова, с президентом Владимиром Путиным он контактировал больше месяца назад.

Песков - не первый представитель власти, заразившийся коронавирусом. Так, 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту, что сдал положительный тест на заболевание. Первого мая стало известно о госпитализации главы Минстроя Владимира Якушева, а 6 мая - о том, что вирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой.

В России зарегистрировали 232,243 больных коронавирусом, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.