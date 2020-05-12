В Азербайджане закрылись еще 2 банка
12 мая 2020 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с 12 мая аннулировало лицензии еще двух банков - AGBank и NBCBank. Об этом говорится в сообщении Центробанка страны.
28 апреля ЦБА отозвал лицензии еще двух банков - Atabank и Amrahbank.
В банках были назначены временные администраторы, все полномочия по управлению этими банками, в том числе полномочия Общего собрания акционеров банка перешли к временному администратору, пишет Minval.az.
Отмечается, что мониторинг выявил неудовлетворительное финансовое положение банков, потерю капитала и серьезные проблемы с ликвидностью.
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