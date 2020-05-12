Twitter помечает посты с фейками о коронавирусе
12 мая 2020 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Twitter начала помечать фейковую информацию о коронавирусе, распространяемую по ее каналам. Ложные посты о пандемии и теориях заговора теперь будут снабжены пометками «вводящие в заблуждение» и «спорные». Об этом сообщили менеджеры Twitter Йоэл Рот и Ник Пиклз.
Они отметили, что для идентификации сомнительного и предположительно вредного контента Twitter сотрудничает с «надежными партнерами», не конкретизировав, однако, с какими именно. По словам менеджеров, одновременно ведется разработка инструментов для продвижения «достоверной и аутентичной» информации, пишет Deutsche Welle.
Все сетевые ресурсы на фоне пандемии коронавируса сталкиваются с проблемой распространения многочисленных слухов, фейков и теорий заговора. Операторы сетей соперничают друг с другом, пытаясь сдержать наплыв дезинформации.
Ранее Twitter удалил целый ряд спорных постов, в частности, о наличии некой связи между пандемией и технологией 5G, а также два комментария президента Бразилии Жаира Болсонару, поставившего под сомнение целесообразность карантина.
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