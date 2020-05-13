В Армении провели танковые учения с боевой стрельбой

PanARMENIAN.Net - В одной из воинских частей ВС Армении провели учения танковых подразделений с использованием боевого огня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РА.

На развернутых пунктах обучения персонал ознакомился с условиями учений и получил инструкции по соблюдению правил безопасности. Военнослужащие выполняли баррикадные маневры, поразили все цели и огневые точки условного противника.

По сообщению министерства обороны, учения проводились с целью развития теоретических знаний и практических навыков военнослужащих.