В Армении провели танковые учения с боевой стрельбой
13 мая 2020 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В одной из воинских частей ВС Армении провели учения танковых подразделений с использованием боевого огня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РА.
На развернутых пунктах обучения персонал ознакомился с условиями учений и получил инструкции по соблюдению правил безопасности. Военнослужащие выполняли баррикадные маневры, поразили все цели и огневые точки условного противника.
По сообщению министерства обороны, учения проводились с целью развития теоретических знаний и практических навыков военнослужащих.
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