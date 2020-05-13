МВФ: Для выхода из кризиса нужно $9 трлн, но таких денег нет

PanARMENIAN.Net - Кризис из-за коронавируса станет самым страшным со времен Великой депрессии почти столетней давности, а счет за лечение превысит 9 трлн долларов, подсчитал Международный валютный фонд (МВФ).

«Кризис только набирает обороты, а прогноз уже хуже даже наших пессимистичных ожиданий. Если медицина не одолеет вирус, многие экономики пострадают еще сильнее»,- сказала глава МВФ Кристалина Георгиева, пишет BBC.

Для перезапуска экономики после карантина все страны мира уже пообещали выделить из казны дополнительные 9 трлн долларов, привела Георгиева свежие оценки МВФ.

«И мы просим всех только об одном: пожалуйста, тратьте как можно больше. И потом еще немного», - сказала она.

Таких денег ни у кого нет, их придется занимать. Платить по счетам предстоит будущим поколениям: упорным трудом, через повышенные налоги или инфляцию. И если развитые страны без труда находят кредиторов, то всех остальных Covid-19 поставил в неловкое положение.

Относительно небогатые развивающиеся страны вроде России, Индии или Мексики пострадают от коронакризиса еще сильнее обеспеченных, предупредила ООН и призвала собрать для них антикризисный пакет на 2.5 трлн долларов. Но по словам Георгиевой, этого не хватит.

Ранее стало известно, что три крупнейшие экономики мира, на которые приходится более половины мирового выпуска и потребления, пережили самое серьезное падение в современной истории. Экономическая активность в Китае сократилась впервые почти за полвека. Евросоюз не видывал такого спада за все свое существование. А крупнейшая в мире экономика США картинно споткнулась, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу.

Безработица среди американцев побила все рекорды со времен Великой депрессии между двумя мировыми войнами прошлого столетия. Коронавирус прервал восстановление мировой экономики после предыдущего кризиса - рецессии 2008-2009 года.