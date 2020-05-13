В Армении за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 180
13 мая 2020 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 13 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом: это рекордный суточный прирост для страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 3718, из которых активных кейсов - 2149. Еще 70 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1500.
От последствий вируса за сутки умер 1 пациент, по другим причинам - еще 2. Всего летальных исходов 48 - от коронавируса, еще 21 - от других заболеваний.
За сутки было проведено более 1400 тестов, это самое большое число с начала проверок в Армении.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.
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