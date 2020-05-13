В Грузии выявили 8 новых случаев коронавируса после 1 случая за прошедшие сутки
13 мая 2020 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 8 и достигло 647 человек. Между тем, 12 мая было заявлено о рекордно низком суточном приросте - всего 1 случай.
Согласно официальным данным, количество вылечившихся составляет 372 человека, 11 пациентов скончались.
В карантине находятся 4373 человека, под наблюдением врачей - 386.
В конце марта в Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.
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