В Сочи с 1 июня откроются более 60 санаториев

PanARMENIAN.Net - Более 60 санаториев Сочи, имеющих медицинскую лицензию, откроют 1 июня для приема около 40 тысяч туристов. Об этом сообщила администрация города.

Власти Кубани начинают поэтапный выход из режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, с 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом курортный сбор не будет взиматься до 1 января 2021 года, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день 65 санаториев Сочи имеют медицинскую лицензию. В общей сложности они смогут принять порядка 40 тысяч туристов, в ближайшее время будет проведена проверка этих организаций совместно с представителями Роспотребнадзора. К 1 июня все учреждения будут готовы», - заявил мэр Сочи Алексея Копайгородского.

Уточняется, что предприятия могут начать работу в соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором. Для людей, приезжающих в санатории, основанием проезда будет наличие путевки. Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт. Пляжи и общественные места будут закрыты. Туристы смогут находиться только на территории санаториев. Ответственность за это будет лежать на самом лечебном учреждении. Также будут организованы шаттлы от вокзалов и аэропортов до мест оздоровления, чтобы люди передвигались централизованно.

Число зараженных в РФ превысило 242 тысячи, страна занимает второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.