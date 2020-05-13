В РФ число случаев коронавируса превысило 242,000
13 мая 2020 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В России к 13 мая выявлен 242,271 случай заражения коронавирусом. За сутки врачи диагностировали коронавирус у 10,028 больных. С начала эпидемии умерли 2212 больных, 96 из них – за последний день.
Больше всего новых случаев заражения в Москве. За минувшие сутки, по данным городского оперативного штаба, врачи обнаружили коронавирус у 4703 человек. Всего коронавирус в городе был обнаружен у 126,004 человек, пишут «Ведомости».
С начала эпидемии выздоровели 48003 больных коронавирусом, за сутки вылечился 4491 человек. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, к 13 мая составляет 192,056 человек.
Всего в России было проведено более 5.9 млн тестов на коронавирус, 177,100 из них – за последние сутки.
12 мая Россия стала второй страной мира по общему числу зараженных. Коронавирус обнаружен у более чем 4.2 млн человек в 187 странах мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего людей с подтвержденным наличием коронавируса (1.3 млн человек) – в США.
Photo. Ria Novosti
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