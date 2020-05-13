В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса
13 мая 2020 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает информационный штаб республики.
Отмечается, что был протестирован 31 человек, у 25 результаты оказались отрицательными, у 6 коронавирус подтвердился.
Четверо из них - члены одной семьи, уже находившиеся в изоляции, коронавирус ранее был подтвержден у другого члена этой семьи.
Два других случая связаны с подтвержденным ранее зараженным.
Общее число случаев коронавируса в Арцахе достигло 20, из них 8 уже вылечились.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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