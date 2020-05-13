В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает информационный штаб республики.

Отмечается, что был протестирован 31 человек, у 25 результаты оказались отрицательными, у 6 коронавирус подтвердился.

Четверо из них - члены одной семьи, уже находившиеся в изоляции, коронавирус ранее был подтвержден у другого члена этой семьи.

Два других случая связаны с подтвержденным ранее зараженным.

Общее число случаев коронавируса в Арцахе достигло 20, из них 8 уже вылечились.