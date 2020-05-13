Режим ЧП в Армении продлят, ношение масок на улице может стать обязательным

PanARMENIAN.Net - В Армении планируют продлить введенный из-за пандемии коронавируса режим чрезвычайного положения, который должен закончиться 14 мая. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян.

«Для нас очевидно, что на данном этапе мы не можем отменить чрезвычайное положение, но наше отношение к режиму ограничений должно измениться», - отметил премьер.

По его словам, ситуация с коронавирусом продлится как минимум год, и нужно научиться жить с этим, не закрываться дома на год, а соблюдать все необходимые правила безопасности и продолжать жить.

Пашинян заявил, что планируется сделать обязательным ношение масок при выходе из дома. Он отметил, что подобное решение не было принято раньше из опасения, что в стране может начаться дефицит масок. Теперь же в Армении запущено производство масок, и их должно хватить на всех.

Предусмотрено, что суточный объем производства составит около 200 тысяч штук.

Число случаев заболевания в Армении достигло 3718, из которых активных кейсов - 2149. Общее число выздоровевших составляет 1500.