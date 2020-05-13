В Армении активно обсуждается Конвенция Лансароте: Что это?

PanARMENIAN.Net - В Армении уже третий день активно обсуждается Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия или Конвенция Лансароте, которую 11 мая одобрило Национальное собрание республики. Некоторые считают, что стране давно необходима такая конвенция, но многих беспокоит, что конвенция «направлена против армянских национальных ценностей».

PanARMENIAN.Net кратко рассказывает, что из себя представляет эта конвенция.

Подписанная в испанском Лансароте в 2007 году конвенция представляет из себя международное соглашение, которое предусматривает введение уголовной ответственности за сексуальную эксплуатацию детей. Это первое международное соглашение, которое направлено также на предотвращение эксплуатации, происходящей в доме или в семье.

Страны, ратифицировавшие Конвенцию, соглашаются ввести уголовную ответственность за сексуальные действия с детьми, не достигшими возраста сексуального согласия вне зависимости от контекста. Кроме того, Конвенция обязывает вести уголовное наказание за вовлечение, принуждение или использование детской проституции и за производство, предоставление, распространение, приобретение, хранение, получение доступа к детской порнографии (включая изображения ребенка, совершающего сексуально откровенные действия и изображения половых органов ребенка в сексуальных целях). Предлагается ряд мер, направленных на предотвращение сексуальной эксплуатации детей.

Согласно Конвенции, ребенком считается любое лицо в возрасте до 18 лет.

«Каждая сторона принимает необходимые законодательные или иные меры, направленные на повышение уровня информированности в области защиты и обеспечения прав детей от лиц, регулярно вступающих в контакт с детьми в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, правосудия и правоохранительной деятельности, а также в областях, связанных со спортом, культурой и досугом», - говорится в статье 5. Отмечается, что с детьми не должны работать люди, ранее судимые за действия, связанные с сексуальным насилием над детьми.

Принявшая Конвенцию страна обязуется включить в программы начального и среднего школьного образования информацию для детей «об опасностях, связанных с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием, а также информации о способах защиты себя, адаптированной к их развивающимся способностям. Такая информация, предоставляемая, при необходимости, во взаимодействии с родителями, дается в более широком контексте полового воспитания, и в ней особое внимание уделяется ситуациям повышенной опасности, в особенности связанным с использованием новых информационных и коммуникационных технологий».

Конвенцией также предусмотрена помощь жертвам насилия как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе: речь идет о физической и психосоциальной реабилитации ребенка. В случае, если родители или опекуны имеют отношение к сексуальному насилию над ребенком, предусмотрены возможности изоляции как жертвы, так и насильника.

Конвенцию уже ратифицировали 47 стран, в том числе Россия, Азербайджан, Украина, Грузия, Германия, Франция, Испания, Италия, Швеция, Турция, Греция, Кипр и другие. Армения подписала конвенцию еще в 2010 году.