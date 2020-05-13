СК РФ отказался переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

СК РФ отказался переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону
13 мая 2020 - 19:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Следственный комитет РФ завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. Об этом заявил адвокат одной из девушек Алексей Липцер, пишет «Интерфакс».

«Менять квалификацию следствие не стало», - сказал Липцер.

По его словам, в ближайшее время к ознакомлению с материалами дела, которые появились в результате дополнительных следственных действий, приступит потерпевшая сторона, после чего их получат обвиняемые с адвокатами.

Липцер отметил, что защита не согласна с определенной следствием квалификацией действий сестер и продолжит добиваться прекращения их преследования.

«Также мы надеемся, что генеральная прокуратура останется при своей позиции о том, что девушки действовали в условиях необходимой обороны», - заключил адвокат.

По мнению заместителя генерального прокурора Виктора Гриня, действия сестер должны квалифицироваться как необходимая оборона (статья 37 УК РФ). О необходимости именно такой квалификации, которая влекла прекращение преследования девушек, ранее неоднократно заявляла и их защита.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, следствие не стало возбуждать уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян в связи с его смертью.

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