ЕБРР прогнозирует падение ВВП Армении на 3.5% в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Экономика Армении по итогам 2020 года сократится на 3.5% из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в весеннем прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), обнародованном 13 мая.

В докладе отмечается, что экономический рост в Армении ускорился до 7.6% в 2019 году, что было обусловлено значительным увеличением потребления домашних хозяйств и поддержано еще более значительным ростом экспорта.

«Глобальная неопределенность и снижение спроса в результате коронавирусного кризиса в сочетании с волатильностью цен на сырьевые товары напрямую отразятся на экономике Армении за счет сокращения экспорта, в котором преобладают медь и другие продукты горнодобывающей промышленности. Возможно также косвенное воздействие через экономические связи с Россией, включая вероятный спад денежных переводов», - сообщают в ЕБРР.

Как говорится в докладе, длительные меры социального сдерживания и низкая мобильность нанесут ущерб туристическому сектору Армении, который в значительной степени зависит от визитов армян из-за границы.

По мнению аналитиков ЕБРР, в 2021 году экономический рост в стране возобновится и составит 5.5%.

Для Грузии и Азербайджана прогноз спада на 2020 год составляет 5.5% и 3% соответственно, а рост на 2021 год - 5.5% и 3%.

Евразийский банк развития ожидает в 2020 году снижение армянской экономики на 1.7%. Согласно докладу World Economic Outlook, представленному Международным валютным фондом (МВФ), в 2020 году в Армении будет зарегистрирован экономический спад на 1.5%.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса, экономическая деятельность ряда предприятий ограничена.