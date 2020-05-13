Суд отказался освободить из-под ареста Кочаряна

PanARMENIAN.Net - Ереванский суд первой инстанции под председательством судьи Анны Данибекян 13 мая отказался освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Ходатайство об освобождении Кочаряна представила команда его адвокатов.

Адвокаты представили 3 ходатайства – об освобождении под личное поручительство, об отмене меры пресечения или замене ареста на освобождение под залог, об освобождение в связи с тем, что Роберт Кочарян находится в группе риска из-за пандемии коронавируса.

За Кочаряна поручились экс-премьеры РА Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, Карен Карапетян и бывший премьер Арцаха Анушаван Даниелян.

Следующее заседание по делу второго президента РА назначено на 19 мая.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали - около 200.