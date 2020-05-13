Суд отказался освободить из-под ареста Кочаряна
13 мая 2020 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереванский суд первой инстанции под председательством судьи Анны Данибекян 13 мая отказался освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Ходатайство об освобождении Кочаряна представила команда его адвокатов.
Адвокаты представили 3 ходатайства – об освобождении под личное поручительство, об отмене меры пресечения или замене ареста на освобождение под залог, об освобождение в связи с тем, что Роберт Кочарян находится в группе риска из-за пандемии коронавируса.
За Кочаряна поручились экс-премьеры РА Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, Карен Карапетян и бывший премьер Арцаха Анушаван Даниелян.
Следующее заседание по делу второго президента РА назначено на 19 мая.
Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали - около 200.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении возбудили уголовное дело по факту нарушений одного из министров образования Дело направлено в Специальную следственную службу
ВС Азербайджана обстреляли жилые дома армянского села Беркабер Стреляли из крупнокалиберного оружия
ЕБРР прогнозирует падение ВВП Армении на 3.5% в 2020 году На 2021 год ЕБРР прогнозирует рост на уровне 5.5%
СК РФ отказался переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону Адвокат сестер отметил, что защита не согласна с определенной следствием квалификацией действий сестер