В Армении выявлено 142 новых случая коронавируса, еще 72 человека вылечились

PanARMENIAN.Net - В Армении 14 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 3860, из которых активных кейсов - 2218. Еще 72 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1572.

От последствий вируса за сутки умер 1 пациент. Всего летальных исходов 49 - от коронавируса, еще 21 - от других заболеваний.

В стране проведено более 36 тысяч тестов.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.