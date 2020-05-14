Режим ЧП в Армении продлен до 13 июня

PanARMENIAN.Net - В Армении чрезвычайное положение, введенное 16 марта, вновь продлили - до 13 июня. Соответствующее решение 14 мая приняло правительство республики.

Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что продление чрезвычайного положения является необходимостью.

По его словам, решение о закрытии населенного пункта в случае необходимости может быть реализовано только в условиях чрезвычайного положения.

Режим ЧП в Армении был введен 16 марта и продлен до 14 мая. По состоянию на 14 мая в стране выявлено 3860 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2218. Выздоровели 1572 человека, скончались - 49.