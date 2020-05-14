Режим ЧП в Армении продлен до 13 июня
14 мая 2020 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении чрезвычайное положение, введенное 16 марта, вновь продлили - до 13 июня. Соответствующее решение 14 мая приняло правительство республики.
Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что продление чрезвычайного положения является необходимостью.
По его словам, решение о закрытии населенного пункта в случае необходимости может быть реализовано только в условиях чрезвычайного положения.
Режим ЧП в Армении был введен 16 марта и продлен до 14 мая. По состоянию на 14 мая в стране выявлено 3860 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2218. Выздоровели 1572 человека, скончались - 49.
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