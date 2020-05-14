ВОЗ: Коронавирус может не исчезнуть и остаться с человечеством

PanARMENIAN.Net - Коронавирус, возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день. Об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

«Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел», - отметил он, пишет «Интерфакс».

«Я не сравниваю эти два заболевания, но я думаю, важно быть реалистами. Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда», - отметил он.

По его словам, появление вакцины может дать надежду, однако этот вариант требует целого ряда условий, включая широкую доступность препарата и его эффективность.

В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что, несмотря на все сложности, «траектория этой вспышки находится в наших руках». При этом она отметила, что ряду стран удалось взять под контроль распространение заболевания.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии коронавирус был выявлен у более 4.36 млн человек в мире, однако среди них уже выздоровели более 1.5 млн человек. Скончались более 297 тысяч человек.