В Грузии открывается карантинная зона Марнеули

PanARMENIAN.Net - Карантин снимается с еще одной зоны в Грузии - на этот раз с Марнеули. Как заявил 14 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария, карантин в Марнеули будет снят с 18 мая.

«Сегодня полностью снимается любое ограничение на въезд и выезд в города Рустави и Гардабани. Также, с 18 мая Марнеули больше не будет карантинной зоной, и жители этого региона смогут без проблем передвигаться, как и граждане страны», - заявил Гахария, пишет Sputnik-Грузия.

Строгий карантин в Марнеули и Болниси был введен 23 марта в связи с угрозой вспышки инфицирования коронавирусом.

Число случаев коронавируса в Грузии за сутки увеличилось на 5, достигнув 652. Из них 383 уже выздоровели, скончались 12 человек. В карантине находятся 4233 человека, под наблюдением - 373.