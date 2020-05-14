Исследователи работают над загорающейся при обнаружении Covid-19 маской

PanARMENIAN.Net - Исследователи из Гарварда и Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывают маску для лица, которая флуоресцирует (генерирует нетепловое свечение) при обнаружении коронавируса.

В 2014 году биоинженерная лаборатория MIT разрабатывала датчики, которые могли бы обнаружить вирус Эбола. В 2016 году их технология была адаптирована для борьбы с вирусом Зика. Теперь разработчики модернизируют датчики для обнаружения коронавируса, пишет Business Insider.

В настоящее время команда разрабатывает маску для лица, которая выдает флуоресцентный сигнал, когда человек с коронавирусом дышит, кашляет или чихает. Если технология окажется успешной, она может устранить недостатки, связанные с другими методами проверки, такими как проверка температуры.

Как сообщают исследователи, маску можно будет использовать для предварительной диагностики заражения без длительного ожидания результатов. Флуоресцентная индикация сможет показать, присутствует ли коронавирус в слюне.

Такую маску можно будет использовать в аэропортах, в очередях, в комнатах ожидания в больницах и т.д. Врачи могут даже использовать эти маски для диагностики пациентов на месте, не отправляя образцы в лабораторию.

Сейчас проект находится на ранней стадии разработки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии коронавирус был выявлен у более 4.36 млн человек в мире, однако среди них уже выздоровели более 1.5 млн человек. Скончались более 297 тысяч человек.