В РФ число подтвержденных случаев коронавируса превысило 252,000
14 мая 2020 - 15:08 AMT
PanARMENIAN.Net - 252,245 человек в России заразились коронавирусом к 14 мая. Число новых случаев за сутки составило 9974. Всего умерли 2305 человек с коронавирусом, 93 из них – за последние сутки.
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 130,716 человек. Москва остается регионом с наибольшим суточным приростом выявленных случаев: диагноз за сутки поставили 4712 больным. Всего в городе скончались 1290 инфицированных, пишут «Ведомости».
С начала эпидемии в России выздоровели 53,530 больных коронавирусом, лечение продолжают 196,410 человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 259,000 человек, отметил Роспотребнадзор.
Коронавирус в мире обнаружен более чем у 4.36 млн человек, указано в сводных данных Университета Джонса Хопкинса. Число стран, в которых были выявлены зараженные, выросло до 188: Лесото последней из стран Африки сообщила о случае заболевания. Больше всего зарегистрированных случаев (1.39 млн) – в США, Россия занимает 2-е место по общему числу зараженных. Всего от коронавируса скончались более 297,000 человек, выздоровели более 1.5 млн.
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