Лукашенко вновь возмутился ценами на российский газ: «Для Германии дешевле»

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь выразил недовольство ценой, которую его страна платит за поставки российского газа, и поручил правительству добиться ее снижения. Принимая 14 мая премьер-министра страны Сергея Румаса, Лукашенко назвал несправедливым то, что Германия в год 75-летия победы над нацизмом платит за российский газ меньше, чем Белоруссия, пишет Deutsche Welle.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (победы - ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси», - сказал Лукашенко.

Сергей Румас выразил уверенность в том, что Белоруссия договорится с Россией по цене на газ. «У нас есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для «Газпрома» превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья», - пояснил он. Румас также сообщил, что переговоры с «Газпромом» по ценовому вопросу должны состояться уже в мае.

1 января 2020 года цена на российский газ для Армении сохранилась на уровне 2019 года – по $165 за 1000 кубометров вместо прежних 150. При этом для потребителей внутри Армении тарифы не изменились: для домашних хозяйств они, как и прежде, составляют 139 тысяч драмов (около 290 долларов) за тысячу кубометров.

Между тем, вице-премьер Армении Мгер Григорян обращался к России по вопросу пересмотра цены на газ и снижения в связи с ситуацией вокруг коронавируса и цен на нефть. От российской стороны ответ пока не получен.