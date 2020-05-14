Армения и Wizz Аir обсуждают возможность возобновления полетов с июня

PanARMENIAN.Net - Армения ведет переговоры с бюджетной авиакомпанией Wizz Аir о возможности возобновления полетов с июня. Об этом заявил 14 мая на специальном заседании парламента РА вице-премьер и комендант страны Тигран Авинян.

По его словам, это будет возможно в середине июня, в зависимости от ситуации, а до этого планируется открытие воздушного пространства.

Как отметил Авинян, прибывающих в страну граждан будут отправлять на обязательную самоизоляцию, тех, кто нарушит этот режим, будут штрафовать.

Говоря об открытии КПП на наземной государственной границе, Тигран Авинян отметил, что обсуждения по данному вопросу пока не проводились.

Ранее стало известно, что Ryanair планирует возобновить 40% полетов, в том числе в Армению, с июля.

В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 14 мая в стране выявлено 3860 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2218. Выздоровели 1572 человека, скончались - 49.