Армения обратилась в ОБСЕ из-за проведения Азербайджаном военных учений

PanARMENIAN.Net - Азербайджан проводит военные учения без предварительного уведомления. Министерство обороны Армении обращает внимание ОБСЕ, сопредседателей МГ ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ и международного сообщества на это обстоятельство.

«Предстоящие в Азербайджане широкомасштабные военные учения, согласно сложившейся традиции, проходят без предварительного уведомления, что является очередным проявлением игнорирования и грубого нарушения Венского документа от 2011 года, являющегося мерой по укреплению доверия и безопасности.

Министерство обороны Армении осуждает проведение Азербайджаном этих обостряющих среду безопасности в регионе военных учений, что происходит в условиях необходимости борьбы консолидированными усилиями с общемировым вызовом – пандемией Covid-19 – и вопреки призыву генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к глобальному прекращению огня», - говорится в заявлении Минобороны РА.

Армения призывает азербайджанскую сторону проявить сдержанность и уважать взятые на себя перед международным сообществом обязательства.

«Любая попытка приближения в ходе военных учений военной техники или живой силы к государственной границе с Арменией или линии соприкосновения с Арцахом будет рассматриваться как провокация и повлечет соответствующие последствия», – говорится в заявлении.

Согласно распространенной министерством обороны Азербайджана информации, 18-22 мая в Азербайджане пройдут широкомасштабные оперативно-тактические военные учения.

Примечательно, что учения носят исключительно наступательный характер, в ходе учений будут разыграны массовые удары ракетно-артиллерийских, авиационных, сверхточных вооружений по оперативной глубине обороны противника.