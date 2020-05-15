Лавров позвонил Мнацаканяну обсудить карабахский конфликт
15 мая 2020 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел 14 мая телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым по инициативе российской стороны.
Мнацаканян и Лавров обсудили процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.
В контексте решения проблем, вызванных новым типом коронавируса, Мнацаканян придал важность безоговорочной приверженности всех сторон конфликта положениям пятистороннего заявления, принятого 21 апреля с участием сопредседателей Минской группы.
Министры иностранных дел Армении и России обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня, а также сотрудничества региональных структур в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили 21 апреля заявление по итогам проводимых дистанционных консультаций между главами МИД Армении и Азербайджана, в том числе, состоявшейся 21 апреля совместной видеоконференции. Сопредседатели подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня и отказа от провокационных действий в нынешних условиях и призвали стороны принять меры для дальнейшего снижения напряженности.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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