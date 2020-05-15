Лавров позвонил Мнацаканяну обсудить карабахский конфликт

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел 14 мая телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым по инициативе российской стороны.

Мнацаканян и Лавров обсудили процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.

В контексте решения проблем, вызванных новым типом коронавируса, Мнацаканян придал важность безоговорочной приверженности всех сторон конфликта положениям пятистороннего заявления, принятого 21 апреля с участием сопредседателей Минской группы.

Министры иностранных дел Армении и России обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня, а также сотрудничества региональных структур в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили 21 апреля заявление по итогам проводимых дистанционных консультаций между главами МИД Армении и Азербайджана, в том числе, состоявшейся 21 апреля совместной видеоконференции. Сопредседатели подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня и отказа от провокационных действий в нынешних условиях и призвали стороны принять меры для дальнейшего снижения напряженности.