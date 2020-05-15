Убийца Гранта Динка может выйти на свободу через 9 месяцев

PanARMENIAN.Net - Турецкий националист Огюн Самаст, 19 января 2007 года убивший основателя и главного редактора армяно-турецкой газеты «Акос» Гранта Динка, уже через 9 месяцев может выйти на свободу, пишет Ermenihaber.

До истечения срока тюремного заключения Самаста, изначально приговоренного к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения, однако из-за несовершеннолетия на момент убийства, получившего срок в 15 лет и 2 месяца, остался 1 год и 9 месяцев, однако он может быть освобожден условно-досрочно.

По делу об убийстве Динка продолжается судебный процесс над рядом высокопоставленных сотрудников силовых структур. Семья Динка и представляющие ее интересы адвокаты продолжают настаивать на том, что убийство было заранее спланировано и правоохранительные органы, зная о готовящемся покушении, не предотвратили его.

Динк был убит 19 января 2007 года 17-летним националистом Огюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, в которой приняли участие представители ряда стран и международных организаций.

В местной прессе неоднократно выдвигались версии, что к убийству Динка причастны ультранационалистические силы, а правоохранительные органы проявили халатность, не приняв мер для предотвращения преступления, хотя знали о нем. Во время расследования дела от должностей были отстранены ряд полицейских чинов Стамбула и провинции Трапизон, откуда убийца Динка прибыл в Стамбул. В январе 2015 года суд Стамбула выдал ордер на арест по делу Динка трех офицеров полиции Трапизона, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.