Убийца Гранта Динка может выйти на свободу через 9 месяцев
15 мая 2020 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкий националист Огюн Самаст, 19 января 2007 года убивший основателя и главного редактора армяно-турецкой газеты «Акос» Гранта Динка, уже через 9 месяцев может выйти на свободу, пишет Ermenihaber.
До истечения срока тюремного заключения Самаста, изначально приговоренного к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения, однако из-за несовершеннолетия на момент убийства, получившего срок в 15 лет и 2 месяца, остался 1 год и 9 месяцев, однако он может быть освобожден условно-досрочно.
По делу об убийстве Динка продолжается судебный процесс над рядом высокопоставленных сотрудников силовых структур. Семья Динка и представляющие ее интересы адвокаты продолжают настаивать на том, что убийство было заранее спланировано и правоохранительные органы, зная о готовящемся покушении, не предотвратили его.
Динк был убит 19 января 2007 года 17-летним националистом Огюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, в которой приняли участие представители ряда стран и международных организаций.
В местной прессе неоднократно выдвигались версии, что к убийству Динка причастны ультранационалистические силы, а правоохранительные органы проявили халатность, не приняв мер для предотвращения преступления, хотя знали о нем. Во время расследования дела от должностей были отстранены ряд полицейских чинов Стамбула и провинции Трапизон, откуда убийца Динка прибыл в Стамбул. В январе 2015 года суд Стамбула выдал ордер на арест по делу Динка трех офицеров полиции Трапизона, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
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