Число смертей от Covid-19 в мире превысило 300,000
15 мая 2020 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Число смертей от коронавируса в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, 15 мая превысило 300,000.
По состоянию на 10:40 по ереванскому времени в мире зафиксировано 302,468 смертей от последствий коронавируса. Лидером по количеству жертв является США - около 86 тысяч случаев. На втором месте Великобритания - около 34,000 человек, на третьем месте Италия - более 31,000 случаев.
Реальное число жертв и заражений может быть гораздо выше. Официальную статистику, которую предоставляют некоторые страны, на этой неделе подвергали сомнению. Кроме того, не во всех странах проводится достаточно тестов на Covid-19.
Всего в мире подтвержденных случаев заражения - более 4.44 млн. Лидером по количеству зараженных также является США - более 1.4 млн, На втором месте Россия - более 252,000 человек, однако число связанных с коронавирусом смертей сравнительно низкое, более 2000 человек. Третье место по числу зараженных занимает Британия - более 234,000.
Вспышка пневмонии Covid-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Photo. Reuters
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