В Грузии 19 новых случаев коронавируса, из них 17 - в карантинной зоне

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 671, увеличившись за сутки на 19 человек. Об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

По информации Минздрава, 17 из 19 новых заражений коронавирусом выявлены в двух селах Болнисского района - Мушевани и Гета, в нескольких десятках километров южнее Тбилиси. С 25 апреля район закрыт на строгий карантин.

Всего в стране выздоровели 393 человека, смертельных случаев - 12, в режиме карантина находятся 3873 человека, под наблюдением - 404.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00.