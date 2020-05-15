В Грузии 19 новых случаев коронавируса, из них 17 - в карантинной зоне
15 мая 2020 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 671, увеличившись за сутки на 19 человек. Об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
По информации Минздрава, 17 из 19 новых заражений коронавирусом выявлены в двух селах Болнисского района - Мушевани и Гета, в нескольких десятках километров южнее Тбилиси. С 25 апреля район закрыт на строгий карантин.
Всего в стране выздоровели 393 человека, смертельных случаев - 12, в режиме карантина находятся 3873 человека, под наблюдением - 404.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00.
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