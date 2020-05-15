ВОЗ: В Африки коронавирусом может заразиться более 250 млн человек

ВОЗ: В Африки коронавирусом может заразиться более 250 млн человек
15 мая 2020 - 16:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Примерно четвертая часть населения Африки - более 250 млн человек - может заразиться коронавирусом нового типа за год, число жертв может составить 150 тысяч. Об этом сообщается в исследовании специалистов африканского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в журнале BMJ Global Health.

Специалисты составили модели вероятного распространения коронавируса и изучили ситуацию на примере 47 стран, которые входят в Африканский регион, по классификации ВОЗ, пишет РИА Новости.

В исследовании не учитываются Египет, Ливия, Марокко, Сомали, Джибути, Судан и Тунис. По оценкам ВОЗ, в Африканском регионе на момент предыдущего года проживало чуть более 1 миллиарда человек. В лучшем случае за 12 месяцев заразятся коронавирусом 166 миллионов жителей континента, в худшем – почти 275.7 миллиона.

«Из 1 миллиарда населения в Африке, которое фиксирует ВОЗ, 22% (от 16 до 26%) заразятся в первом году, при этом будет 37 (от 29 до 44) миллионов зараженных с симптомами и 150 (от 83 до 190) тысяч смертей. По имеющимся оценкам, будет 4,6 (3,6-5,5) миллиона госпитализаций из-за коронавирусом», - говорится в исследовании.

Ученые отметили, что высокий уровень распространения заболевания будет наблюдаться в небольших по размеру государствах, а также в Алжире, ЮАР и в Камеруне. Больше всего зараженных, предполагают специалисты, будет в Нигерии, следом за ней будут Алжир и ЮАР.

Самое меньшее число случаев будет зафиксировано в Мавритании, на Сейшельских Островах и в Эритрее. Наибольшее число заражений на душу населения может быть зарегистрировано на Маврикии, Сейшельских Островах и в Экваториальной Гвинее.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 4.44 млн человек, более 1.5 млн человек выздоровели, около 303 тысяч - скончались.

Photo: Michele Cattani/AFP via Getty Images
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