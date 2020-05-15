ВОЗ: В Африки коронавирусом может заразиться более 250 млн человек
15 мая 2020 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Примерно четвертая часть населения Африки - более 250 млн человек - может заразиться коронавирусом нового типа за год, число жертв может составить 150 тысяч. Об этом сообщается в исследовании специалистов африканского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в журнале BMJ Global Health.
Специалисты составили модели вероятного распространения коронавируса и изучили ситуацию на примере 47 стран, которые входят в Африканский регион, по классификации ВОЗ, пишет РИА Новости.
В исследовании не учитываются Египет, Ливия, Марокко, Сомали, Джибути, Судан и Тунис. По оценкам ВОЗ, в Африканском регионе на момент предыдущего года проживало чуть более 1 миллиарда человек. В лучшем случае за 12 месяцев заразятся коронавирусом 166 миллионов жителей континента, в худшем – почти 275.7 миллиона.
«Из 1 миллиарда населения в Африке, которое фиксирует ВОЗ, 22% (от 16 до 26%) заразятся в первом году, при этом будет 37 (от 29 до 44) миллионов зараженных с симптомами и 150 (от 83 до 190) тысяч смертей. По имеющимся оценкам, будет 4,6 (3,6-5,5) миллиона госпитализаций из-за коронавирусом», - говорится в исследовании.
Ученые отметили, что высокий уровень распространения заболевания будет наблюдаться в небольших по размеру государствах, а также в Алжире, ЮАР и в Камеруне. Больше всего зараженных, предполагают специалисты, будет в Нигерии, следом за ней будут Алжир и ЮАР.
Самое меньшее число случаев будет зафиксировано в Мавритании, на Сейшельских Островах и в Эритрее. Наибольшее число заражений на душу населения может быть зарегистрировано на Маврикии, Сейшельских Островах и в Экваториальной Гвинее.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 4.44 млн человек, более 1.5 млн человек выздоровели, около 303 тысяч - скончались.
Photo: Michele Cattani/AFP via Getty Images
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
ЕС: Преступления против армянского народа в Османской империи не должны быть забыты Необходимо исключить случаи, которые произошли в Османской империи более века назад, отметила Викторин
Минздрав РА: Окончание пандемии коронавируса может наступить через 5 лет В своем видеообращении Торосян призвал жителей Армении отнестись более серьезно к пандемии
В Армении за сутки выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 184 Общее число случаев заболевания в стране достигло 4044
Число смертей от Covid-19 в мире превысило 300,000 Всего в мире подтвержденных случаев заражения - более 4.44 млн