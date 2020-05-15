Безос может стать первым в мире триллионером: Но через 6 лет

Безос может стать первым в мире триллионером: Но через 6 лет
15 мая 2020 - 15:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Состояние генерального директора Amazon Джеффа Безоса неуклонно растет - настолько, что, по прогнозам, он станет триллионером к 2026 году, когда ему будет 62 года. Об этом сообщает исследовательская платформа Comparisun.

За последние пять лет состояние Безоса выросло в среднем на 34%. Карантин обеспечил Amazon взрывной спрос. Доход компании за I квартал составил $75.5 млрд, пишет Incrussia.ru.

В апреле Безос впервые за много лет вернулся к ежедневному управлению Amazon из-за завала на фоне пандемии. До коронавируса он мало времени проводил в штаб-квартире в Сиэтле.

В том же месяце Amazon отменил скидки и переделал сайт, чтобы продавать меньше, так как не справляется с количеством заказов. С конца марта компания наняла 175 тысяч новых сотрудников. Безос пригласил на работу всех, кого уволили из ресторанов и баров.

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