Безос может стать первым в мире триллионером: Но через 6 лет
15 мая 2020 - 15:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Состояние генерального директора Amazon Джеффа Безоса неуклонно растет - настолько, что, по прогнозам, он станет триллионером к 2026 году, когда ему будет 62 года. Об этом сообщает исследовательская платформа Comparisun.
За последние пять лет состояние Безоса выросло в среднем на 34%. Карантин обеспечил Amazon взрывной спрос. Доход компании за I квартал составил $75.5 млрд, пишет Incrussia.ru.
В апреле Безос впервые за много лет вернулся к ежедневному управлению Amazon из-за завала на фоне пандемии. До коронавируса он мало времени проводил в штаб-квартире в Сиэтле.
В том же месяце Amazon отменил скидки и переделал сайт, чтобы продавать меньше, так как не справляется с количеством заказов. С конца марта компания наняла 175 тысяч новых сотрудников. Безос пригласил на работу всех, кого уволили из ресторанов и баров.
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