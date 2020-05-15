ЕС: Преступления против армянского народа в Османской империи не должны быть забыты
15 мая 2020 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский союз последовательно выражает свою поддержку мерам по предотвращению геноцида и чтит память жертв народов, которых постигла эта участь. Об этом 14 мая в Ереване заявила руководитель делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.
«Прошлое не должно быть забыто, поскольку достойное будущее возможно лишь в случае принятия «темных сторон» прошлого», - заявила она.
По ее словам, преступления против армянского народа, совершенные в Османской империи, не должны быть забыты.
«Каждый год в апреле мы присоединяемся к мероприятиям в память о жертвах преступления против армян. Необходимо исключить случаи, которые произошли в Османской империи более века назад. Преступления против армянского народа не должны быть забыты»,- заявила Викторин.
Геноцид армян 1915-1923 годов является первым геноцидом ХХ века. И хотя правопреемница Османской империи – Турция, отвергает факт уничтожения 1.5 миллиона человек, процесс мирового признания неукоснительно идет вперед. Все больше стран, областей, штатов, провинций и городов признают Геноцид армян, приближая тот день, когда Турция больше не сможет отрицать свою историю.
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