В РФ за сутки выявили более 10,000 новых случаев коронавируса
15 мая 2020 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 262,843. За сутки врачи выявили 10,598 новых случаев, умерли 113 заболевших, общее число летальных исходов с начала эпидемии достигло 2418.
Число заболевших с коронавирусом в Москве достигло 135,464 человек, за сутки вирус был обнаружен еще у 4748 человек. Лечение продолжают 109,544 человека. С начала эпидемии в городе умерло 1358 больных с коронавирусом, пишут «Ведомости».
С начала эпидемии в России было проведено 6.4 млн тестов на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор, около 225,000 из них – за последние сутки. За все время от коронавирусной инфекции вылечились 58,226 человек, 202 199 больных продолжают лечение.
Коронавирус обнаружен более чем у 4.44 млн жителей мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Почти половина от общего числа случаев приходится на США (1.4 млн), Россию, Великобританию (234,440) и Испанию (229,540). Всего от коронавируса скончалось более 302,000 человек.
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