Грузия не продлит режим ЧП

Грузия не продлит режим ЧП
15 мая 2020 - 17:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Грузии решили не продлевать режим чрезвычайного положения, действующий в стране с 21 марта и продленный до 22 мая. Об этом 15 мая заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Мы приняли решение не обращаться к президенту и парламенту для продления режима ЧП, после изучения эпидемиологической ситуации в стране», - сказал Гахария, пишет Sputnik-Грузия.

Он подчеркнул, что это не означает окончательную отмену ограничений. Гахария отметил, что правительство обратится к парламенту, для того, чтобы власти могли законодательно сохранить ограничения, позволяющие при необходимости управлять рисками.

По состоянию на 15 мая, коронавирус в Грузии диагностирован у 671 человека, трех граждан Грузии привезли для лечения из других стран, 383 пациента выздоровели, 12 человек скончались.

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